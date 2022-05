Sergio Bonelli Editore presenta: “10 Ottobre. Terzo Volume”

In libreria e in fumetteria dal 28 aprile il terzo e penultimo capitolo di 10 OTTOBRE, la serie scritta da Paola Barbato e disegnata da Mattia Surroz.

Ricco di suspense e colpi di scena, drammatico e senza via di scampo, 10 OTTOBRE cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina. Il plot, che vede protagonista il piccolo Richie, ci porta in un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la regolamentazione della morte.

Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili, e nessuno conosce la propria. Richie sa che potrebbe morire il 10 ottobre, quando compirà undici anni.

Mentre quel giorno si avvicina, scopre, però, che Wilford, il suo strano vicino di casa, guarda caso col suo stesso giorno di scadenza, fa parte di un gruppo che ha un piano, in cui Richie verrà coinvolto, per far saltare il sistema di pianificazione della morte, in nome di qualcosa che tutti hanno dimenticato: la libertà.

Anche questo terzo volume, la cui storia si snoda a poche ore dalla data di scadenza di Richie, è arricchito da una gallery di disegni preparatori di Mattia Surroz.

