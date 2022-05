Festival: Le Mille e una Piazza 2022 “Palchi Fioriti”

Atelier Teatro è lieta di presentare “Palchi Fioriti” la sessione primaverile del festival di teatro popolare “Le mille e una piazza 2022” che visiterà i parchi e i giardini urbani delle periferie di Milano fino al 12 giugno 2022, con spettacoli gratuiti.

Il festival “Le mille e una piazza”

Il festival “Le mille e una piazza”, giunto quest’anno alla sua terza edizione, si fa in tre! Dopo il successo della sessione di Carnevale, “Le mille e una piazza – Il mercato dei saltimbanchi”, che ha avuto due padrini d’eccezione in Ferruccio Soleri e Carlo Boso e un caloroso riscontro di pubblico, la sessione di primavera è pronta a cominciare!

Nei weekend fino al 12 giugno, “Palchi fioriti” animerà i parchi e i giardini urbani di Milano, con 14 imperdibili appuntamenti per celebrare la stagione della rinascita: spettacoli teatrali di testi greci e latini pensati per un pubblico di tutte le età, all’aperto e gratuiti.

Atelier Teatro si avvale della collaborazione di una fitta rete di compagnie che si occupano di teatro popolare e dell’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal maestro Carlo Boso, che conferisce alla proposta un respiro internazionale e la garanzia di un intrattenimento intelligente e di qualità.

Il festival “Palchi fioriti” ha come obiettivo il recupero della dimensione pubblica in cui ebbe origine il teatro: i classici greci e latini sono infatti i primi testi teatrali e sono nati per essere recitati all’aperto rivolgendosi a una società complessa e stratificata che rifletteva sui conflitti sociali mettendoli in scena. Troppo spesso rinchiusi tra le pareti del teatro d’autore rivolto a pochi intenditori, i classici invaderanno i parchi cittadini, ritrovando la loro originaria dimensione di esperienza collettiva.

I parchi in fiore della primavera meneghina vedranno alternarsi le opere di Aristofane, Sofocle ed Euripide fino ad arrivare a Plauto ed Apuleio.

Atelier Teatro porterà in scena

“Gli uccelli”, “Le nuvole” e “Pluto – Pace” del commediografo greco e la riscrittura di Carlo Boso della più celebre favola latina: “L’asino d’oro” di Apuleio. Le compagnie ospiti arricchiranno il programma con “Antigone, tragicommedia dell’arte”, una rivisitazione di Sofocle della compagnia romana I fiori di Bacco, “Le Baccanti” di Euripide, ultimo lavoro dell’A.I.D.A.S. di Carlo Boso da Versailles, e Plauto con l’“Aulularia” del Teatro della Juta di Alessandria.

Questo l’ampio programma del festival che si intreccerà con gli eventi della Civil Week e della Settimana del Gioco.

“Le mille e una piazza 2022” è organizzato da Atelier Teatro, in collaborazione con le associazioni di territorio SpazioTempo, Argòt, Qubi, Nolo4kids, Amici del Parco Trotter, Cistà, Fucine Vulcano, Na.pa, Piccolo Principe, Oratori Gratosoglio, Sun Strac, e il contributo dei Municipi del Comune di Milano.

