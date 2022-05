Giovedì 2 giugno 2022 ore 19 –

Concerto dell’Orchestra giovanile Fontane di Roma

Teatro Vascello

Orchestra giovanile Fontane di Roma

Concerto in occasione della Festa della Repubblica italiana

direttore Luciano Siani

Programma durata: 50′ circa

Ouverture da “Norma” di V. Bellini

Preludio dell’atto I da “La Traviata” di G. Verdi

Ouverture da “L’italiana in Algeri” di G. Rossini

Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni

Ouverture da “Nabucco” di G. Verdi

L’Orchestra giovanile Fontane di Roma è formata da musicisti diplomati e diplomandi di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Essa nasce dal desiderio di creare uno spazio dove poter crescere facendo musica insieme. Ciò che accomuna ognuno di noi è infatti la voglia di fare esperienza in orchestra, studiando sempre nuovo repertorio in un clima di stima e fiducia reciproca.

L’orchestra rappresenta il luogo ideale dove poter imparare ad ascoltare e rispettare il proprio vicino, lavorando insieme in vista di un obiettivo comune. Il nome dell’orchestra, oltre ad essere un omaggio al compositore Ottorino Respighi che scrisse un poema sinfonico intitolato proprio “Fontane di Roma”, vuole restituire l’immagine di noi musicisti simili a tante piccole fontane dalle quali zampilla un’acqua indispensabile: la musica, l’arte, la cultura.

Il nostro obiettivo è quello di portare a chiunque questo bene primario. Mentre in Italia si chiudono le orchestre, noi ne fondiamo una nuova. “La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le Biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti.”

Claudio Abbado

Posto unico €15, info 065898031 promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it Teatro Vascello via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

Acquista on line https://www.vivaticket.com/it/biglietto/orchestra-giovanile-fontane-di-roma/175218

www.teatrovascello.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia