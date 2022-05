Champions League 2021-2022: la finale su Canale 5

Sabato 28 maggio alle 21.00 “Liverpool-Real Madrid”

Telecronaca di Massimo Callegari con il commento di Roberto Cravero

Studio post-partita condotto da Alberto Brandi

Sabato 28 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro la finale di Champions League “Liverpool-Real Madrid”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.

Dallo Stade de France di Saint-Denis (Parigi) andrà in scena l’ultimo atto che decreterà la vincitrice della Champions League 2021-2022.

Le due squadre si affrontano per la terza volta in finale di Coppa dei Campioni. Nel 1981 vinsero gli inglesi, nel 2018 gli spagnoli. I Reds cercano il settimo trionfo, le Merengues inseguono, invece, il quattordicesimo.

La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Inviati a bordocampo, Angiolo Radice e Irma D’Alessandro.

Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Partita e post-partita sono anche in live streaming su sportmediaset.it.

SABATO 28 MAGGIO

• Liverpool-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

