“The Nightwatcher – Il Vendicatore” su Cielo il 29 maggio

Revenge movie adrenalinico ambientato nel mondo della malavita brasiliana

Domenica 29 maggio, su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), alle ore 21.15

Cielo propone The Nightwatcher – Il Vendicatore, revenge movie adrenalinico di Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça, ambientato nel mondo della malavita brasiliana e basato sulla comic novel del fumettista Luciano Cunha, in onda domenica 29 maggio, alle ore 21.15.

L’agente Miguel Montessanti è uno dei migliori membri delle forze speciali della polizia federale e fa parte di una divisione altamente qualificata impegnata a dare la caccia ai politici corrotti. Le indagini della squadra conducono al coinvolgimento del potente governatore Sandro Corrêa, ma il politico elude astutamente il carcere e annuncia addirittura la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica.

Miguel, frustato ed insoddisfatto, decide di passare più tempo con la figlia. Vanno insieme ad una partita di calcio, la giornata procede nel migliore dei modi fino a quando un proiettile vagante non colpisce la piccola. Portata d’urgenza in un ospedale pubblico la ragazzina non riuscirà a salvarsi per le gravi ferite riportate e la mancanza di un’assistenza adeguata.

Dopo questa grave perdita Miguel non è più lo stesso e riversa tutta la sua rabbia verso i politici corrotti colpevoli di essersi indebitamente appropriati dei fondi destinati alla sanità pubblica e indirettamente responsabili della morte della figlia.

Prima grande produzione brasiliana, “The Nightwatcher – il vendicatore” riflette i sentimenti di una nazione sfiduciata e disgustata dalla corruzione dilagante all’interno della propria classe politica.

