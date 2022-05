Il 9 maggio il Teatro Biblioteca Quarticciolo, in co-realizzazione con Zerynthia ,ospita il terzo appuntamento del progetto “Capolavori” con la serata CAPOLAVORO 3 dedicata a Jimmie Durham considerato tra gli scultori più influenti e innovativi nella storia dell’arte contemporanea ma anche scrittore, saggista, poeta, performer e attivista, scomparso lo scorso anno. Compagno dell’artista brasiliana Maria Thereza Alves -che introduce la serata- l’artista statunitense viene evocato sia dalla sua opera del 2008 PALLAS ATHENA in esposizione in teatro dalle ore 20, sia dai suoi versi, letti per l’occasione dal vivo da Daniele Timpano ( ore 21 ), nel corso della serata verrà anche proiettato il film The Pursuit of Happiness, di Jimmie Durham e Maria Thereza Alves.

La serata è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Nel lavoro di Durham le idee vengono stimolate attraverso la giustapposizione di materiali in costante mutazione. Così nascono assemblaggi ed installazioni che mirano al superamento dell’effetto puramente visivo creando uno spazio concettuale che provoca il continuo slittamento dei significati, come accade in Pallas Athena. L’artista esplora le relazioni tra forma e concetto. Nel suo lavoro le parole hanno la capacità di evocare alla memoria immagini che trasmettono idee.

Impegnato nei movimenti per i diritti civili degli afroamericani e dei nativi americani negli anni ’60 e ’70, nel 2017 Durham ha vinto il Premio Robert Rauschenberg, mentre nel 2019 è stato insignito del Leone d’Oro alla Carriera in occasione della 58ma Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia.

IL PROGETTO CAPOLAVORI

“L’idea che sorregge i tre appuntamenti è quella di allestire per un tempo breve come quello di uno spettacolo un’opera d’arte contemporanea in uno spazio teatrale, in una zona di Roma fuori dai circuiti dell’arte. Ogni appuntamento prevede l’esposizione di un’opera in teatro (dalle ore 20.00 alle 22.00) e alle ore 21.00, un incontro intorno all’opera e all’artista.

CAPOLAVORI sperimenta un percorso insolito e attraente: come mettere in scena un’opera d’arte, come esporla a nuovi fruitori in contesti diversi dagli spazi museali, come accompagnarla con altre azioni che la irraggiano nello spazio e nel tempo e coinvolgono vista e udito, mente e corpo.

Opera d’arte visuale, teatro, periferia, sono i dati costitutivi del progetto da cui discendono altri tratti peculiari dell’iniziativa. L’esposizione del capolavoro, ossia di un’opera riconosciuta come apice nella produzione dell’artista, viene sottratta allo spazio convenzionale del museo e della galleria per trovare dimora effimera sul palcoscenico di un teatro. Qui viene messa in scena l’opera plastica che viene invogliata a dialogare con altri linguaggi: con la voce recitante di Carla Tatò, con la “scultura vocale” di Gianna Nannini, con le poesie di Jimmie Durham lette da Daniele Timpano, creando così un atto scenico della durata di 20/30 minuti. Il dialogo o l’interplay (in termini jazzistici) non viene ingaggiato fra l’opera e un altro da sé, ma fra due produzioni diverse dello stesso artista – i pensieri raccolti ne La Perdita del Punto di Vista nel caso di Kounellis e le poesie di Jimmie Durham, mettendo così in luce un aspetto meno conosciuto dell’artista plastico, ma profondamente organico alla sua visione estetica.” Valentina Valentini

Teatro Biblioteca Quarticciolo

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia