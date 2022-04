Venezia, le gondole e l’acqua pulita. Performance artistica

Clean Water

performance ambientale nella Serenissima… in gondola

Un progetto di Marco Nereo Rotelli con Associazione Gondolieri Sommozzatori Volontari di Venezia

dal 22 aprile al 23 maggio 2022 con installazione artistica presso il Museo Storico Navale della Marina Militare

L’acqua è la forza che ti tempra,

nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi:

Eugenio Montale

La mattina del 22 aprile alle ore 10.30, dal bacino di San Marco, un corteo di gondole con issate bandiere riportanti la scritta “Clean Water, please:” partirà verso il Monumento alla Partigiana, di fronte i Giardini della Biennale, per accompagnare i gondolieri volontari sommozzatori in una performance ambientale che si svolgerà dalle ore 11.00 dello stesso giorno.

Clean Water, è un progetto di Marco Nereo Rotelli, prodotto da Art Project e Ever In Art realizzato in collaborazione con l’Associazione Gondolieri presieduta da Andrea Balbi con i sommozzatori volontati Lorenzo Brunello, Ferruccio Dalla Pietra, Christian Gobita, Massimo Lotto, Marco Pagan, Loris Rossi, Matteo Verde, Stefano Vio, Alessandro Zuffi e prevede l’immersione e la raccolta dei rifiuti nel fondale della laguna non solo come azione ma anche e specialmente come ipotesi etica.

Il progetto è dedicato al mare e alla responsabilità di comunicare bellezza e contenuti.

Il simbolo di Venezia, che Goethe definì “quella grande realtà sorta dal grembo del mare”, è la gondola. I gondolieri sommozzatori vivono il ciclo dell’acqua sulla gondola, remando senza spreco di energia e nell’acqua si immergono per pulire i fondali: il loro comportamento è una forma d’arte e la gondola stessa elemento portante e comunicante un messaggio poetico ambientale.

Il materiale recuperato sarà oggetto di un’installazione artistica al Museo Storico Navale della Marina Militare che si inaugurerà sempre il giorno 22 alle ore 12.

Una gondola con reperti recuperati in mare (la maggior parte vecchi pneumatici) e dipinti da Rotelli con pigmenti colore blu oltremare sarà nella sala centrale.

L’idea della metamorfosi, del riciclo, della possibilità che l’arte ha di cambiare il destino delle cose è la base concettuale di Clean Water.

Un’altra sala del museo sarà dedicata a un’installazione visivo sonora che sottende, in questo momento così complicato delle nostre vite, l’idea dell’emersione alla vita pura. Realizzata con il musicista Alessio Bertallot è titolata “Dopo il diluvio”: una visione del Mare che eredita la Terra, una serena, inconsapevole, contemplazione di naufragi.

Per realizzare la terza sala l’artista coinvolge un fotografo gondoliere Ettore Belgrado. Su quattro foto di grande formato Marco Nereo Rotelli interverrà disegnando con la sua cifra stilistica parole dedicate al mare.

clean water

dal 22 aprile al 23 maggio 2022 – orari 11 / 17 chiuso il martedì

Museo Storico Navale della Marina Militare, Riva S. Biasio, Castello 2148, Venezia

22 aprile, 10:30: manifestazione gondolieri sommozzatori, Monumento alla Partigiana, Giardini della Biennale.

22 aprile ore 12:00: inaugurazione al Museo Storico Navale della Marina Militare.

