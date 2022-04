I OneRepublic pubblicano una speciale versione del loro singolo “SUNSHINE” assieme ad Aisha, allieva del talent show Amici di Maria De Filippi.

La giovanissima artista è stata scelta da Ryan Tedder in persona, frontman della band, per duettare in una nuova versione del pezzo, destinata al mercato italiano. Ryan aveva annunciato, attraverso un videomessaggio, che la scelta dell’ospite all’interno del brano sarebbe ricaduta su uno dei concorrenti della nuova edizione di Amici.

“Aisha mi ha trasportato in un altro mondo con la sua performance, le sue parole e il suo ritmo. Mi piace molto il suo timbro vocale e penso che completi al meglio la canzone. Viva l’Italia” – racconta Ryan Tedder.

Gli OneRepublic continuano ad inanellare un successo dopo l’altro, hit dopo hit. Ad oggi hanno accumulato oltre 5 miliardi di stream solo su Spotify e venduto milioni di copie in tutto il mondo con singoli rimasti nella storia del pop contemporaneo, tra cui: “Apologize” (oltre 20 milioni di copie vendute), “Counting Stars” (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), “If I Lose Myself”, “Run” e il recente singolo “Somebody”.

La band ha totalizzato solo in Italia ben 20 dischi di Platino. Il singolo attualmente in rotazione radiofonica in Italia è “West Coast”.

Il frontman

Ryan Tedder porta avanti con successo una carriera di autore e produttore. Tra le sue collaborazioni quelle con Taylor Swift Adele, Beyoncé (“Halo”), U2 (per il disco “Songs of Innocence”), Ellie Goulding, Maroon 5, Miley Cyrus (con diversi brani dell’album “Plastic Hearts”), Leona Lewis (per i successi “Bleeding Love”, “Happy”), Madonna (nell’album “Rebel Heart”), Stevie Wonder e Ariana Grande (“Faith” tratto dalla OST del cartoon SING), Justin Bieber, Camila Cabello, Kygo, Maroon 5, James Arthur, Hailee Steinfeld, Paul McCartney e molti altri.

Gli OneRepublic sono attesi in Italia con due straordinari concerti il 3 maggio 2022 alla Kioene Arena di Padova e il 4 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni.

Aisha

18 anni, cantautrice, metà senegalese metà napoletana, ha due fratelli ed è la mamma che le ha trasmesso la passione per la musica facendole ascoltare canzoni che si divertiva a ballare. La sua voce è calda, ama il groove. A fine novembre Lorella Cuccarini la individua ai casting e la propone per una sfida immediata contro l’allievo Simone del team di Rudy Zerbi, che la vede vincente e le permette di ottenere il banco ed entrare ufficialmente nella scuola.

Si è presentata con l’inedito “Bad Vibes”, successivamente ha pubblicato il brano “Buenos dias”, entrambi prodotti da Itaca/Merk&Kremont

https://www.onerepublic.com

https://www.facebook.com/OneRepublic

https://twitter.com/OneRepublic

https://www.instagram.com/onerepublic/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia