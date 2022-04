Van Der Graaf Generator in concerto

Spettacolo della stagione 2019/2020 riprogrammato

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 ore 21.00

Dopo diversi anni di lontananza dal nostro Paese e dopo i diversi rinvii della loro tournée a causa della pandemia, i Van der Graaf Generator saranno finalmente live in Italia facendo tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna il 5 maggio con una data sold out.

È nel 1970 che il gruppo musicale pubblica quello che è considerato il loro primo album “The Least We Can Do Is Wave To Each Other” il cui anniversario viene celebrato con un tour internazionale durante il quale i tre storici componenti della band faranno rivivere al loro pubblico le atmosfere psichedeliche della loro musica.

La band inglese formata da Peter Hammill (voce, chitarra e pianoforte), Guy Evans (batteria) e Hugh Banton (tastiere, basso elettrico, chitarra) nasce nel 1967 a Manchester.

Prog Italia è partner ufficiale del tour italiano.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.

