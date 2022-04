Recuperi ventesima giornata di campionato su Sky

SERIE A TIM 2021/2022

Appuntamento domani con

• FIORENTINA-UDINESE dalle 18

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, in streaming su NOW

• BOLOGNA-INTER dalle 20.15

• su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in streaming su NOW

Bologna-Inter anche su Sky Sport 4K

Appuntamento con i recuperi della ventesima giornata della Serie A TIM 2021/2022, domani, mercoledì 27 aprile.

Domani dalle 18 Fiorentina-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e dalle 20.15 Bologna-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI E APPROFONDIMENTI – Gli spazi di approfondimento pre e post partita saranno all’interno dello studio “Champions League Show”. Domani, appuntamento dalle 19.15 con Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Mario Giunta. Il post dalle 22.10 sarà affidato a Mario Giunta, Fabio Capello e Paolo Condò. Si prosegue dalle 23 per commentare la serata di Champions League.

La visione della programmazione Sky Sport dei recuperi della giornata di Serie A TIM è disponibile su Sky Go, anche in HD.

LA PROGRAMMAZIONE SKY DEI RECUPERI DELLA VENTESIMA GIORNATA DI SERIE A TIM

LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW

MERCOLEDÌ 27 APRILE

ore 18

Fiorentina-Udinese Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 252;

in streaming su NOW

telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti

bordocampo Vanessa Leonardi e Francesco Cosatti

ore 20.15

Bologna-Inter Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251;

in streaming su NOW

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Nando Orsi

bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

STUDI e RUBRICHE

MERCOLEDÌ 27 APRILE

Studio Serie A

dalle 19.15 alle 20.10

in studio: Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Mario Giunta

Studio post Serie A

dalle 22.10 alle 22.55

in studio: Mario Giunta, Fabio Capello e Paolo Condò

Champions League Show

dalle 23 a mezzanotte

in studio: Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Mario Giunta

www.skytv.it

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Sport Dietro la Notizia