“Sirio”, il nuovo album di Lazza, certificato Disco d’Oro

“Sirio” stabile per la seconda settimana consecutiva in testa alla classifica album Fimi/Gfk

certificato oggi Disco d’Oro

Lazza continua a macinare un successo dopo l’altro: stabile per la seconda settimana consecutiva in testa alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti in Italia, il suo nuovo progetto discografico SIRIO (Island Records) ottiene oggi la certificazione Disco d’Oro, a poco più di due settimane dalla release.

Un attestato che suona potente come l’ennesima conferma dell’enorme successo che il disco sta riscuotendo: tra i migliori debutti dell’anno (ha esordito al secondo posto della Top Album Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita), con oltre 60 milioni di stream complessivi, SIRIO continua a viaggiare fortissimo e getta una luce più chiara che mai sul talento indiscutibile di Lazza.

Non resta che attendere l’estate del SIRIO TOUR prodotto da Next Show – in partenza l’11 giugno da Senigallia per poi toccare Milano, Roma, Rimini, Azzano Decimo (PN), Cagliari, Gallipoli, Patti (ME), Caserta, Romano D’Ezzelino (VI), Ortona (CH) e Firenze – per ascoltare dal vivo hit come Ouv3rture, Molotov, Piove, Panico e Uscito di galera.

