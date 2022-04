In pre-order “I GIORNI MIGLIORI”, nuovo album della band siciliana CORDEPAZZE, in uscita in digitale il 10 maggio 2022, a distanza di 7 anni dall’ultimo disco:“9 diapositive di famiglia: la felicità, la gioia, le crisi, sbagliare e crederci ancora, l’amore infinito e la paura di non farcela”

“Tutto gira intorno alla famiglia – racconta la band –ai figli da proteggere e che ti proteggono, ai figli da crescere e ai figli che ti crescono, come attirato da una forza gravitazionale irresistibile tra gioia e felicità, paure e cose fatte male. Tornare a casa e rimanere sulla porta come un coglione, come un re e un mendicante. Come uno che ha perso il tempo, che ha perso il treno, ma investito da una luce abbagliante. Sentire l’attimo e avvertirne ogni interminabile frazione sulla pelle, nella pancia, nel battito testardo del cuore e a un certo punto capire che i giorni migliori sono ogni giorno.”

Il terzo album delle Cordepazze apre con “Mercedes Benz (c’eravamo tanto armati)”, primo estratto: racconta una storia d’amore combattuta tra i bar e gli inseguimenti, le crisi e le solitudini dei protagonisti. Trovarsi e perdersi, e poi ritrovarsi e lasciarsi ancora. La guerra infinita dell’amore, l’accerchiamento, l’assedio, la disfatta e la resa.

Poi “Adriatica”, terzo estratto , parla dell’equilibrio,lo stesso che ti serve per non impazzire, per non pensare ai giorni migliori buttati nel cesso, alle occasioni mancate, alle catastrofi.

“Operativo”, secondo singolo è la metafora della meccanica che rapisce la coscienza umana, del ciclo del consumo che si sostituisce al ciclo della vita.

Si prosegue con “Gli anni”: “pensavo di surfarci sopra e mi hanno sommerso, pensavo di cavalcarli e mi hanno buttato a terra. Pensavo di guardarli in faccia e me li sono trovati alle spalle.”

“Vivere nell’aria”: “la cosa che ci ha fottuto veramente sono le canzoni. Le canzoni che stanno nell’aria e che ti fanno staccare dalla terra.”

In “Vita da star”, la band rappresenta il “divismo”e il “Red carpet da condominio”.

“Cardiopatia” racconta delle notti brave, delle donne sole che escono per dimenticare, per non pensarci, per vendicarsi.

“Le guerre degli altri” è trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, a fare la cosa sbagliata, per una causa che non è la tua. A fare la guerra. La guerra degli altri.

Il disco chiude con“Ciao”, rappresentazione di come continuiamo a cercare la felicità, non riuscendo a vedere di averla avuta con noi per tutto il tempo.

Facebook: https://www.facebook.com/cordepazze/

Instagram: https://www.instagram.com/cordepazze/

