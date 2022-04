Formula 1: Verstappen è l’eccellenza del Made in Italy

Formula 1: le Qualifiche

Tempo incerto sul circuito di Imola, giusto per aggiungere un pizzico di adrenalina!

Parte bene la Ferrari nel Q1; notte fonda invece in casa Mercedes, con Hamilton che riesce a passare questo primo round solo per il rotto della cuffia.

Tensione e possibilità di pioggia caratterizzano il Q2 e regalano gioie e dolori.

Sainz a muro… Hamilton KO e Verstappen ottiene il miglior tempo.

L’acqua la fa da padrona nel Q3.

SuperMax approfitta del “botto” di Bottas per mettersi in Pole Position. Leclerc è secondo!

Ci sarà da divertirsi nella Sprint Race.

Formula 1: La Sprint Race

Una folla di tifosi fa da cornice a questa prima Sprint Race della stagione ed un boato incredibile accompagna un fantastico Leclerc, che supera Verstappen al via.

Entra subito in pista la Safety Car per uno scontro tra Gasly e Zhou; alla ripartenza le posizioni restano comunque invariate.

La Ferrari appare molto veloce nei due settori guidati: Charles prova ad allungare, mentre Sainz tenta un’incredibile rimonta, arrivando quarto al traguardo.

La gestione delle gomme sembra favorire la Red Bull.

Nel corso del penultimo giro SuperMax riprende la testa della corsa e si aggiudica la vittoria.

Leclerc lo segue a ruota, Perez è in terza posizione.

Formula 1: La Gara

Imola è una bolgia Rossa, ma la partenza per la Ferrari è da incubo: Leclerc perde due posizioni e un incolpevole Sainz finisce nella ghiaia.

Le due Red Bull si mettono a dettare il passo, mentre Charles, pur faticando sul bagnato, supera Norris e si mette a caccia degli avversari.

Il monegasco ha nel mirino Perez, non riesce però ad avvicinarsi abbastanza per tentare di scavalcarlo.

Per quanto riguarda la Mercedes, Russell sta facendo una gara strepitosa, contrariamente ad Hamilton che si ritrova nelle retrovie ed è addirittura doppiato.

Disastro Leclerc: al 54esimo giro perde il controllo della vettura, impatta contro il muro e deve rientrare ai box per cambiare l’ala.

Verstappen continua invece la sua corsa in solitaria fino a tagliare per primo il traguardo in un weekend davvero dominato.

Il suo compagno di squadra ottiene la seconda posizione, Norris sale sul gradino più basso del podio.

Formula 1: Il Podio

1 Verstappen

2 Perez

3 Norris

