Basket: Playoff Eurolega (19-22 aprile 2022)

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo che, dopo la Regular Season sta per mettere in scena la seconda fase, quella dei Playoff.

Tra domani, martedì 19, e venerdì 22 aprile, si giocano gli incontri validi per i quarti di finale, con sei incontri in onda su Sky e in streaming su NOW. Serie al massimo delle cinque partite, va in semifinale chi per primo arriva a tre successi.

Sul parquet ci sarà anche l’A|X Armani Exchange Milano, che se la vedrà con i turchi dell’Efes Istanbul, squadra detentrice del trofeo. Prime due gare in casa per l’Olimpia, la prima domani. la seconda giovedì.

Di seguito la programmazione dei Playoff della Turkish Airlines Euroleague di basket maschile

Quarti di finale

martedì 19 aprile

ore 18.30 Pre partita Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in

streaming su NOW diretta

(da Assago, Dalila Setti con Davide Pessina; inviato Pietro Colnago)

ore 19 Gara1: A|X Armani Exchange Milano-Efes Istanbul Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in

streaming su NOW diretta

(da Assago, telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 21 Gara1: Barcellona-Bayern Monaco Sky Sport Arena diretta

(telecronaca Andrea Solaini)

mercoledì 20 aprile

ore 22 Gara1: Real Madrid-Maccabi Tel Aviv Sky Sport Action e in streaming su NOW differita

(telecronaca Andrea Solaini)

giovedì 21 aprile

ore 20 Gara2: Barcellona-Bayern Monaco Sky Sport Arena e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Andrea Solaini

ore 20 Pre partita Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in

streaming su NOW diretta

(da Assago, Dalila Setti con Andrea Meneghin; inviato Pietro Colnago)

ore 20.30 Gara2: A|X Armani Exchange Milano-Efes Istanbul Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in

streaming su NOW diretta

(da Assago, telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

venerdì 22 aprile

ore 18 Gara2: Olympiacos Pireo-Monaco Sky Sport Arena e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Geri De Rosa)

ore 20.45 Gara2: Real Madrid-Maccabi Tel Aviv Sky Sport Uno e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Andrea Solaini; commento Andrea Meneghin)

Sport: ultime notizie sportive live e risultati in diretta | Sky Sport

Altri articoli di Basket su Dietro la Notizia