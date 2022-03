Le tigri hanno la meglio sulle lupe: al PalaEur è notte fonda per l’Acqua & Sapone Roma Volley Club, che perde il secondo scontro diretto consecutivo in casa, 1-3 contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, dopo la disfatta con Trento. Un risultato pesantissimo, arrivato dopo l’iniziale vantaggio di 1-0 che sembrava dare speranza alle giallorosse. Non è stato così, perché dal secondo parziale la squadra di coach Bonafede ha accelerato senza guardarsi più indietro, mostrando molta più freddezza nei punti finali. A nulla sono serviti i 67 punti totali firmati da Stigrot (19), Klimets (17), Arciprete (16) e Trnkova (15): dall’altro lato del campo, una super Carcaces, MVP da 28 punti con 4 muri, e Bjelica (18) hanno trascinato le compagne ad un successo fondamentale. Le urbinati conquistano infatti la salvezza matematica al loro primo anno in massima serie, condannando Roma a rimanere appesa ad una flebile speranza. Con l’ultimo posto in classifica e 17 punti, le ragazze di mister Mafrici dovranno battere proprio Vallefoglia nell’ultima partita di Regular Season e sperare che né Perugia (in casa con Novara domani e a Casalmaggiore domenica) né Trento (in casa contro Monza) raccolgano altri punti. Euforico mister Bonafede alla fine dell’incontro: “Questa è una soddisfazione immensa che questo gruppo di ragazze meritava moltissimo. Hanno lavorato duramente dall’inizio dell’anno, con una disponibilità grandissima, e credo che questo traguardo le premi di tutti gli sforzi fatti. In tre anni abbiamo raggiunto la A1 e l’abbiamo mantenuta, era il nostro sogno e si è avverato. Questa è una soddisfazione immensa per tutti noi, raggiungiamo un obiettivo che ci siamo conquistati giornata dopo giornata, a volte raccogliendo meno di quello che meritavamo. Questo gruppo sarà ricordato per sempre”. Comprensibilmente molto amareggiata Lena Stigrot: “È difficile trovare le parole, perché nell’arco di tutto il match abbiamo lottato e combattuto. Ma perdere così fa veramente male”.

vivo SERIE A1 FEMMINILE



13^ GIORNATA DI ANDATA



Mercoledì 30 marzo ore 19:30 (VBTV)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 1-3 (25-21 19-25 22-25 23-25)

5^ GIORNATA DI RITORNO

Giovedì 31 marzo ore 18:00 (VBTV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Puecher-Cesare

IL TABELLINO

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 1-3 (25-21 19-25 22-25 23-25) – ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Stigrot 19, Cecconello 5, Klimets 17, Arciprete 16, Trnkova 15, Bugg 2, Venturi (L), Rebora, Bucci, Avenia. Non entrate: Pamio, Decortes. All. Mafrici. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Berasi 3, Carcaces 28, Mancini 4, Bjelica 18, Newcombe 9, Jack-kisal 9, Cecchetto (L), Kosareva, Botezat. Non entrate: Kosheleva, Tonello, Fiori (L). All. Bonafede. ARBITRI: Cappello, Spinnicchia. NOTE – Spettatori: 1000, Durata set: 25′, 25′, 33′, 29′; Tot: 112′. MVP: Carcaces.

Top scorers: Carcaces K. (28) Stigrot L. (19) Bjelica A. (18)

Top servers: Trnkova V. (2) Berasi V. (1) Bjelica A. (1)

Top blockers: Carcaces K. (4) Trnkova V. (4) Berasi V. (2)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 63 (22-3); Igor Gorgonzola Novara 60 (21-3); Vero Volley Monza 60 (19-6); Savino Del Bene Scandicci 54 (19-6); Unet E-Work Busto Arsizio 50 (16-9); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-12); Il Bisonte Firenze 38 (13-12); Bosca S.Bernardo Cuneo 36 (12-13); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 24 (8-17); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 21 (7-18); Volley Bergamo 1991 20 (7-18); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-18); Delta Despar Trentino 19 (5-20); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-19).

*Punti (Vinte-Perse)

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

13^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 2 aprile ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 2 aprile ore 20:30 (VBTV)

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino – Vero Volley Monza

Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Sabato 2 aprile ore 20:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Bartoccini Fortinfissi Perugia

