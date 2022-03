Isola dei famosi: Vladimir Luxuria a R101

Ieri sera Vladimir Luxuria è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

Questi alcuni passaggi del suo intervento:

“Quando si è saputo il cast dell’Isola dei Famosi e ho letto che ci sarebbero stati dei recidivi, persone che hanno fatto L’isola dei famosi e ora ci tornano, penso a Lory Del Santo ma anche a Carmen Di Pietro, ad Antonio Zequila, io penso che siano da premiare.

Sapendo oggi a cosa andrei incontro, mosquitos, fame, sabbia bagnata, io non ci tornerei. Questi sono davvero coraggiosi a riandarci consapevoli delle cose a cui vanno incontro.

Per quanto puoi essere disperato di fama o di soldi, è una bella sfida”.

Alla domanda “Tu condurresti L’Isola dei Famosi?”, Vladimir ha risposto: “No, io non voglio fare le scarpe a Ilary Blasi, primo perché non abbiamo lo stesso numero – io le ho leggermente più grandi delle sue – e due perché penso che dobbiamo essere creativi: se ci fosse un altro programma, lo condurrei, ma in questo momento l’Isola no.

Lasciamo in pace Ilary Blasi.

Io ho conosciuto professionalmente adesso Ilary Blasi: è una donna di una semplicità, di una simpatia … Mi sembra di conoscerla da sempre, non riesco a pensare in questo momento un’Isola dei Famosi senza Ilary Blasi”.

“Mi ha fatto molto riflettere il fatto che io ho vinto un’edizione dell’Isola dei Famosi, l’ho vinta contro una concorrente di peso come Belen Rodriguez e mi ha votato sicuramente anche qualcuno che non la pensa come me politicamente, qualcuno che è molto distante da me. Quello che l’isola mi ha insegnato è che alla fine la gente se le dai la possibilità di conoscerti ti giudica dal comportamento e si vince sul pregiudizio. La conoscenza è sempre il miglior antidoto contro il pregiudizio, questo mi ha un po’ rasserenata mi ha dato più fiducia. Poi ovviamente l’Isola mi ha lasciato tantissimi bei ricordi di tramonti, di stelle, di snorkeling con la maschera e ovviamente qualche ricordo spiacevole perché ti assicuro che stare a filo d’acqua nel mare come gli ippopotami per non farti pizzicare dai mosquitos è un’esperienza che non auguro neanche al mio peggior nemico”.

“Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, va in onda su R101 dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 21.00.

Altri articoli Dietro la Radio su Dietro la Notizia