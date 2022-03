Domenica 3 e domenica 10 aprile cerchiamo volontari per realizzare con materiali naturali piccole installazioni per far giocare i bambini e per accogliere insetti e piccoli animali, nel terreno dello zafferaneto allestito grazie al progetto Gerla 2.0

Ci troviamo domenica 3 e 10 aprile in via Po 4 a Pregnana Milanese, dalle 15.00 alle 17.00

Con l’aiuto degli educatori di Koinè cooperativa sociale costruiremo delle colonne con i sassi trovati nel terreno e piccole piantine, un micro-mondo per attirare gli insetti impollinatori e piccoli animali che arricchiranno la biodiversità del luogo.

Gli insetti impollinatori sono fondamentali all’interno del nostro ecosistema, passando di fiore in fiore per nutrirsi contribuiscono alla sua riproduzione. Aiutiamo gli insetti impollinatori con la creazione di un “recinto” floreale per delimitare l’area dell’apiario.

INFORMAZIONI

Laboratori dedicati agli adulti, si raccomanda di portare i propri guanti da lavoro. Verranno messi a disposizione attrezzi idonei per la realizzazione dell’installazione

Per informazioni: comune.pregnana.mi.it/

Progetto #Gerla2.0 è un progeto di #agricolturasociale realizzato in collaborazione con Passi e Crinali, Legambiente Lombardia, Comune di Rho, Comune di Pregnana Milanese, SER.CO.P. asc, CoopeRho, Arca Service Impresa Sociale, Koinè cooperativa sociale onlus.

Con il contributo di Fondazione Cariplo

Altri articoli riguardanti Ambiente su Dietro La Notizia