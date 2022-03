Si aggiungono nuove date al calendario dell’EXUVIA ESTATE 2022, gli appuntamenti che prenderanno il via il prossimo 25 giugno da Treviso e proseguiranno per tutta l’estate dando così la possibilità a tutti i fan di CAPAREZZA di ascoltare e vedere dal vivo, per la prima e ultima volta, “EXUVIA”, album pubblicato da Polydor/Universal Music Italia e già certificato disco di Platino.

Alle date già annunciate (i fan che avevano già acquistato i biglietti per i palazzetti devono andare sul https://www.clappit.com/caparezza-tour-2022/ per potersi riprenotare sulle nuove date estive) vengono aggiunti ora nuovi appuntamenti a LECCE e BRESCIA. I biglietti per le nuove date sono già disponibili in prevendita nei circuiti abituali.

Questo il calendario aggiornato delle date organizzate da Magellano Concerti:

25 giugno TREVISO – ARENA DELLA MARCA

recupero del 06 maggio Jesolo (Ve) – PalaInvent

27 giugno BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno (Bo) – Unipol Arena

28 giugno BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno (Bo) – Unipol Arena

01 luglio LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

recupero del 26 maggio Firenze – Mandela Forum

02 luglio PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

04 luglio COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

recupero del 01giugno Torino – Pala Apitour

09 luglio MANTOVA – PIAZZA SORDELLO

recupero del 14 maggio Mantova – Grana Padano

11 luglio MILANO – MILANO SUMMER FESTIVAL – IPPODROMO SNAI – SAN SIRO

recupero del 08 maggio Assago (Mi) – Mediolanum Forum

15 luglio Napoli -SUO.NA FESTIVAL -EX BASE NATO

recupero del 23 maggio Napoli – Palapartenope

16 luglio MATERA – SONIC PARK MATERA – CAVA DEL SOLE

20 luglio GENOVA – BALENA FESTIVAL

22 luglio FERRARA – FERRARA SUMMER FEST

23 luglio ROMA – ROCK IN ROMA

recupero del 29 maggio Palazzo dello Sport

29 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

recupero del 20 maggio Catania – Palacatania

03 agosto LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL c/o PIAZZA PALIO NUOVA DATA

06 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST – PORTO TURISTICO

07 agosto FASANO (BR) – LOCUS FESTIVAL

recupero del 18 maggio Bari – Palaflorio

10 agosto MONTE URANO (FM) – BAMBÙ FESTIVAL – PARCO FLUVIALE ALEX LANGER

recupero del 27 maggio Ancona – PalaPrometeo**

12 agosto BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO NUOVA DATA

13 agosto MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO

Info su www.caparezza.com, www.magellanoconcerti.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com

