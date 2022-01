Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con i brani “Temporale” e “Piccola Star”, l’eccentrico e poliedrico artista umbro NedNack torna su YouTube con “Vita”, il suo nuovo singolo.

Il brano, prodotto da DogsLife (già per Achille Lauro, OG Eastbull e molti altri) e Lorenzo Borseti – con mix e master a cura del NoFace Studio di Roma – è un vero e proprio manifesto in musica alla vita, un inno di note e barre alla libertà, volto a dare forma ed espressione al desiderio di rinascita e rivalsa, scaturito in gran parte come conseguenza al lungo periodo di restrizioni causato dalla pandemia di COVID-19, ma anche dalla frustrazione, dalla desolazione, che sfiora e tocca da vicino i giovani ambiziosi e sognatori, i quali, molto spesso, si ritrovano disorientati, privi di figure di riferimento importanti e di solidi appigli su cui contare per realizzare se stessi.

“Vita”, grazie all’abilità autorale e comunicativa di NedNack, intreccia perfettamente rime taglienti, punchlines e concetti dall’accezione intima e profonda, nei quali, ciascuno di noi, indipendentemente dall’età, dalle aspirazioni e dal background familiare e sociale, può ritrovarsi, per ricominciare da se stesso, facendo leva sui propri punti di forza e realizzando gli obiettivi prefissati.

In una contemporaneità che predica inclusione, ma propaga pregiudizi ed etichette, stigmatizzando e deplorando ciò che non comprende a prima osservazione e bolla come diverso, NedNack rompe gli schemi, incoraggiando l’ascoltatore a seguire le proprie inclinazioni personali, indipendentemente dal giudizio altrui, impegnandosi, con sacrificio e costanza, a rendere reali e tangibili i sogni rimasti per troppo tempo rinchiusi nello scrigno del cuore.

In una contemporaneità che predica inclusione, ma propaga pregiudizi ed etichette, stigmatizzando e deplorando ciò che non comprende a prima osservazione e bolla come diverso, NedNack rompe gli schemi, incoraggiando l’ascoltatore a seguire le proprie inclinazioni personali, indipendentemente dal giudizio altrui, impegnandosi, con sacrificio e costanza, a rendere reali e tangibili i sogni rimasti per troppo tempo rinchiusi nello scrigno del cuore.

«Ho scritto questo pezzo – dichiara l’artista – traendo dalla mia esperienza personale, per far capire ai giovani che nulla è perduto, che ciò che gli altri ci dicono, o pensano di noi, non deve coincidere davvero con quello che siamo. L’errore più grande che possiamo commettere, non è fare sbagli lungo il cammino, ma rimanere fermi, lì dove siamo caduti; la vera vittoria è rialzarsi, imparando da noi stessi».

Sito Web: www.musicandmediapress.it

Facebook: www.facebook.com/MusicAndMediaUfficioStampa/

Instagram: https://www.instagram.com/musicandmedia_ufficiostampa/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia