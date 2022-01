Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti) e Pif – già protagonista del film “Momenti di trascurabile felicità” – tornano in scena, il 15 gennaio al Teatro Celebrazioni di Bologna, con Momenti di trascurabile (IN)felicità.

Lo spettacolo è tratto da Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità a cui nel 2020 si è aggiunto Momenti trascurabili vol. 3 (Einaudi).

Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro).

Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c’è qualcosa, nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con la sua leggerezza e la sua vitalità. Il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.

«Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico, mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio». Francesco Piccolo

PREZZI: Intero 26,00 € – Ridotto 24,00 € – Under 29 20,00 €

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.

