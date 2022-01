Questa mattina la Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli e al comandante della Polizia locale, Marco Ciacci, si è recata in via Beccaria per incontrare gli agenti in servizio e porgere a tutte le pattuglie in strada i tradizionali auguri di buon anno.

“Moltissimi auguri a voi che siete in servizio ora, a chi vi ha preceduto nella notte e a chi proseguirà in questa giornata di inizio anno”, ha detto al microfono collegato con le radio delle pattuglie la Vicesindaco Scavuzzo.

“Porgo a voi il saluto del Sindaco Sala e dell’Amministrazione tutta, insieme al mio personale e a quello dell’assessore Granelli che è qui con me oggi. Vi ringrazio per il lavoro svolto in questa notte di festa, prezioso e attento, e per il lavoro di tutto l’anno, che ha accompagnato sia i momenti più difficili attraversati dalla città che i momenti in cui piano piano siamo tornati a popolare le nostre strade e le nostre piazze, in cui siamo tornati a lavorare e a scuola, in cui la cultura ha ripreso a portare bellezza e Milano è tornata ad attirare persone anche da altre città. Questa è la Milano che siamo e che vogliamo tornare a essere. In questo – ha proseguito la Vicesindaco – il vostro ruolo è stato e sarà cruciale. Come abbiamo condiviso anche qui in centrale operativa con i vostri colleghi e le vostre colleghe, è sicuramente importante farvi sentire come presenza attenta, facendo nostre le parole dell’arcivescovo Mario Delpini: vi invito a ‘farlo con gentilezza’, con forza e fermezza laddove serve, ma sempre con gentilezza. Vi auguro di continuare a essere una presenza che porti fiducia e che faccia sì che la nostra città senta che il rispetto delle regole è necessario per il benessere di tutti, è parte del bene comune.

“Un pensiero e un ringraziamento voglio dedicarlo a tutti coloro che hanno aderito al percorso vaccinale con senso di responsabilità e anche coloro che lo hanno fatto pur con qualche preoccupazione. Grazie. Una risposta di vaccinazione così diffusa è importante e ci permette di rafforzare la difesa di tutti contro il virus. Il Presidente della Repubblica Mattarella, nel discorso di ieri sera a Paese, ha avuto parole importanti su questo tema e credo sia un invito alla responsabilità che condividiamo. Infine – ha concluso Anna Scavuzzo – rivolgo un pensiero alle vostre famiglie, ai vostri affetti, ai vostri cari. Un augurio di serenità anche a loro”.

Sul fronte dei servizi alla città, fin dalle prime ore di questo primo giorno dell’anno Amsa è stata impegnata in tutta la città con circa 100 squadre di spazzamento, pulizia, svuotamento cestini e rimozione rifiuti.

Amsa in coordinamento con la Polizia Locale ha dato seguito alle segnalazioni relative a diversi quartieri di Milano e sono stati eseguiti gli interventi di pulizia nelle aree più frequentate nella notte come piazza Duomo, la Darsena e i Navigli.

