Con l’aggiunta dei 2 cartelli stradali posti all’inizio della via Mentana, è stata conclusa la messa in opera della strada dei bambini e delle bambine.

Il cartello posto sulla destra all’entrata della via indica che la zona è esclusivamente un’area pedonale.

Anche se la strada non era trafficata, è una via chiusa, il Comune ha pensato che un luogo senza auto vicino alla scuola fosse necessario sia per creare uno spazio gioco, sia per tutelare al massimo uno spazio senza inquinanti “gratuiti”.

Andare in auto a scuola è il modo migliore per ricevere, e distribuire, la prima dose massiccia di polveri sottili e biossido di azoto della giornata.

I bambini sono i soggetti a più alto rischio malattie perché il loro organismo è in crescita e in genere i livelli di inquinanti “accettabili” sono calcolati sugli adulti

Quindi questa strada è interamente dedita all’uso dei piccoli cittadini, in modo particolare agli alunni della scuola elementare che hanno uno spazio libero dalle auto in sosta, libero dalle auto che attraversano la via, ad esclusione dei mezzi necessari come ristoro-pulizia strade- sicurezza. Uno spazio gioco colorato per correre, saltare, giocare a campana e alla morra saltata o andare in bicicletta in tutta tranquillità.

“Abbiamo fortemente voluto anche il cartello con la dicitura -Strada scolastica, vietato fumare. Agire efficacemente contro il tabagismo minorile e ottenere risultati è un compito complesso che richiede un grande impegno soprattutto da parte dei genitori. -ricordiamoci sempre che i bambini ci guardano.

È anche una questione di pulizia: troppi gettano i mozziconi a terra e in questo momento storico che tutti stiamo vivendo, caratterizzato dalla pandemia Covid -19, impone una maggiore attenzione al problema. Il rifiuto non solo inquina ma potrebbe anche rappresentare un veicolo di contagio e, quindi, un pericolo per la salute di chi, come i più piccoli, lo raccolga inconsapevolmente da terra senza le adeguate protezioni”, spiega l’assessore alla cultura Zoe Bevilacqua.

Comune di Baranzate

