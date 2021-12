La band danese multiplatino Volbeat pubblica su Universal Music il suo ottavo album in studio, Servant Of The Mind, definito da Revolver “eccellente… il lavoro più oscuro e pesante finora realizzato dai Volbeat”.

Per “Servant of the Mind” la band, che comprende Michael Poulsen (chitarra/voce), Jon Larsen (batteria), Rob Caggiano (chitarra) e Kaspar Boye Larsen (basso) ha portato il proprio caratteristico suono heavy metal, psychobilly e punk ‘n’ roll ad un livello superiore, mettendo in luce l’acuta capacità di Poulsen di scrivere canzoni e raccontare storie.

“Di rado una band di successo suona così affamata”, scrive Kerrang! Magazine a proposito del disco. Il nuovo album è disponibile qui come standard CD, 2LP vinile deluxe (in diverse varianti in edizione limitata) e una edizione digitale deluxe.

Oggi i Volbeat svelano anche il lyric video della traccia di apertura “Temple of Ekur”. Guardalo qui. Precedentemente la band ha pubblicato i video di “Shotgun Blues” e “Wait A Minute My Girl”, che è il nono singolo del gruppo a raggiungere il numero uno nella classifica Billboard Mainstream Rock e per quattro settimane è stazionato al numero 1 della classifica Mediabase Canada Active Rock chart, divenendo la prima canzone da n. 1 in Canada.

I Volbeat saranno in tour a gennaio negli Stati Uniti con i co-headliner Ghost e gli ospiti speciali Twin Temple, mentre il Servant of the Road World Tour passerà per Germania, Francia e Regno Unito in primavera, oltre che in svariati festival estivi.

I biglietti per tutte le date sono in vendita su volbeat.dk.

SERVANT OF THE MIND Standard Edition Tracklist:

1. Temple of Ekur

2. Wait A Minute My Girl

3. The Sacred Stones

4. Shotgun Blues

5. The Devil Rages On

6. Say No More

7. Heaven’s Descent

8. Dagen Før (feat. Stine Bramsen)

9. The Passenger

10. Step Into Light

11. Becoming

12. Mindlock

13. Lasse’s Birgitta

