« Ciao a tutti. Come saprete sono appena uscita da una settimana di Covid e compio 26 anni. Durante questo periodo in isolamento ho capito quanto fosse stato speciale il mio 25° anno…e non potevo considerare l’idea di festeggiare questo momento da sola, mangiando una torta (di cui non sentivo il gusto) senza creare un’occasione speciale.



Per questo ho organizzato un party virtuale su Instagram con Damso, Pomme e Tristan Salvati. Voglio ringraziare tutti loro, che hanno lavorato al mio nuovo disco.



Il mio album « Nonante-Cinq » doveva uscire il 10 dicembre, ma ero stanca di aspettare quindi ho deciso di pubblicarlo stanotte a sorpresa su tutte le piattaforme digitali.

In pratica ho ‘leakkato’ il mio album. Le versioni fisiche del cd (e i vinili) saranno comunque disponibili dal 10 dicembre ».

Con queste parole Angèle ha annunciato la pubblicazione a sorpresa del suo nuovo album, « Nonante-Cinq » sulle piattaforme digitali, con una settimana di anticipo rispetto al previsto. “Bruxelles, je t’aime”, attualmente in rotazione radiofonica in Italia, è il primo estratto del secondo disco della cantante.

Tracklist dell’album “Nonante-cinq” – in uscita il 10 dicembre 2021

1. Bruxelles je t’aime

2. Libre

3. On s’habitue

4. Solo

5. Pensées Positives

6. Taxi

7. Démons (feat. Damso)

8. Plus de sens

9. Tempête

10. Profite

11. Mots Justes

12. Mauvais rêves

Angèle è un’artista indipendente, che produce musica nella sua camera con una felpa ‘oversize’ su cui vi è la scritta “Do It Yourself” (“Fallo da solo”). Crea i suoi personalissimi testi e inventa i propri suoni che riflettono il suo stile, incisivo e diretto.

La cantante ha fondato una propria casa discografica (Angèle VL), è una ‘portavoce’ della propria generazione, una femminista, fluida e di larghe vedute, oltre ad essere un’artista tuttofare in un mondo in cui i generi musicali non esistono più. Pop, rap e musica elettronica si fondono in un genere indistinto

