Dalle 10.30 alle 17 di ieri,18 Dicembre (a un’ora dalla chiusura) sono state circa 5.000, le persone che hanno preso parte alla prima giornata di open day per ‘scoprire’ il nuovo teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

È toccato alla la signora Silvana che, anagraficamente parlando, si dichiara “ben ultra ottantenne” a varcare per prima l’ingresso del ‘Lirico Giorgio Gaber’

Prima di una coda mattutina di circa 200 persone pronte ad entrare in teatro, la signora Silvana – ricevuta all’ingresso dal direttore generale Matteo Forte e da Renato Pozzetto, consulente artistico del teatro, non ha nascosto una certa emozione evidenziando come “nonostante il freddo pungente” non abbia voluto mancare a questo appuntamento.

“In questo teatro – ha spiegato la signora Silvana – ho assistito in molti anni a tantissimi spettacoli di ogni genere. Un luogo che fa parte a pieno titolo della storia della cultura”.

