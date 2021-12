Magazzini Generali presenta Ellen Allien, mercoledì 05 gennaio 2022.

La dj e produttrice di Berlino torna a Milano per uno show esclusivo insieme a Pfadfinderei.

L’evento è presentato in collaborazione con Club Nation Agency, Take It Easy, Circolo Magnolia e DAAB Agency.

Le porte si apriranno alle ore 23:00 in via Pietrasanta 16, dove gli ospiti troveranno ad attenderli il dj “di casa” Volantis, che darà inizio allo show.

Sarà una serata all’insegna della musica techno ed elettronica, mixata con beat appartenenti alla disco music e alle sonorità underground europee, che Ellen ha saputo fare propri.

Un evento unico che farà ballare il pubblico fino alle 05:00 del mattino.

Ticket:

https://link.dice.fm/Q815c1a399e3

