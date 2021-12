Il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei, presieduta da Francesca Bazoli e diretta da Stefano Karadjov, presentano per la prima volta in Italia un nuovo progetto espositivo dell’artista dissidente cinese, residente in Australia, Badiucao (Shangai, Cina, 1986): la mostra La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente, a cura di Elettra Stamboulis, si tiene dal 13 novembre 2021 al 13 febbraio 2022 negli spazi espositivi del Museo di Santa Giulia di Brescia.

La mostra rappresenta l’evento di punta del Festival della Pace, organizzato dal Comune e dalla Provincia di Brescia dal 12 al 28 novembre 2021. L’evento, giunto alla sua IV edizione, vanta il Patrocinio del Parlamento Europeo e di Amnesty International.

L’esposizione La Cina non è vicina. BADIUCAO – opere di un artista dissidente è la prima personale dedicata a Badiucao, pseudonimo dell’artista-attivista cinese noto per la sua arte di protesta, attualmente operante in esilio in Australia. Il percorso espositivo ripercorre l’attività artistica di Badiucao, dagli esordi alle opere più recenti che sono nate in risposta alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia di Covid-19.

Badiucao si è affermato sul palcoscenico internazionale grazie ai social media, coi quali diffonde la propria arte in tutto il mondo – il suo account twitter @badiucao è seguito da più 80 mila persone –, e sfida costantemente il governo e la censura cinese. La sua vocazione artistico-politica nasce nel 2007, quando, studente di Legge all’Università di Shanghai vede il documentario The Gate of Heavenly Peace, un girato clandestino diretto da Carma Hinton e Richard Gordon sulle proteste di Piazza Tienanmen. L’artista sviluppa una ferma decisione di esprimersi in prima linea contro ogni forma di controllo ideologico e morale esercitato dal potere politico, a favore della trasmissione di una memoria storica non plagiata. Il suo impegno politico si realizza, infatti, nella creazione di campagne partecipative, affissioni in luoghi pubblici, illustrazioni e attività online, spesso costruite con un linguaggio visivo che evoca ironicamente lo spirito pop della propaganda comunista, ricalcandone lo stile grafico, i colori e i toni.

Grazie al suo blog, ai social media e a campagne di comunicazione organizzate, Badiucao dall’Australia ha portato avanti la propria attività di resistenza, diventando l’unico canale non filtrato dal controllo governativo capace di trasmettere i racconti dei cittadini di Wuhan durante il lockdown del 2020.

Nel 2020 gli è stato conferito dalla Human Rights Foundation il Premio Václav Havel Prize for Creative Dissent, destinato ad artisti che creativamente denunciano gli inganni delle dittature.

Elettra Stamboulis, curatrice della mostra, commenta: “Il lavoro di mappatura degli artisti dissidenti, attivisti politici e visualmente militanti, continua con questo progetto espositivo: al centro la poetica dell’artista cinese che collabora con i movimenti del tè al latte. Il Milk tea Alliance è formato da Net Citizen che operano ad Hong Kong, Taiwan, Thailandia e Birmania. Sono tra gli artefici e promotori delle più importanti manifestazioni per la democrazia e i diritti umani in Estremo Oriente, e Badiucao è il loro artista”.

Tanti i temi affrontati dalla mostra nelle diverse sezioni che verranno allestite. Dalle opere pittoriche e multimateriali che testimoniano le violazioni dei diritti umani, alla censura inflitta ai cittadini cinesi sul tema Covid-19, dalla repressione del dissenso in Myanmar durante il colpo di stato militare del 2021 al tema dell’assimilazione culturale forzata degli Uiguri, fino al dettagliato racconto in chiave artistica delle proteste degli ultimi anni che hanno visto la popolazione di Hong Kong battersi per contrastare la linea politica governativa a Hong Kong.

“È un grande giorno oggi per i diritti umani e l’arte contemporanea. La Fondazione Brescia Musei prosegue oggi il percorso varato due anni fa per testimoniare l’attenzione ai temi dei diritti umani rappresentati nella loro urgenza, grazie al lavoro di giovani artisti ancora poco noti alla comunità internazionale e che fanno della propria arte un gesto di condivisione e denuncia” afferma Francesca Bazoli, Presidente della Fondazione Brescia Musei. “La Fondazione Brescia Musei testimonia in questo modo la vocazione ai temi sociali, e a questo “patrimonio immateriale”, costituito dalla cultura della cittadinanza, che è uno degli attributi più importanti e significativi del territorio di cui la Fondazione stessa, con la gestione dei suoi musei e delle sue attività culturali, è emanazione ed estrinsecazione plastica”.

Commenta Laura Castelletti, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Brescia “Con la prima personale dell’artista cinese Badiucao al Museo di Santa Giulia, Brescia si conferma riferimento di rilievo internazionale anche nell’ambito delle forme, dei linguaggi e dei messaggi del contemporaneo. Siamo dunque orgogliosi di presentare la mostra “La Cina (non) è vicina”, una proposta che con coerenza prosegue il filone iniziato lo scorso anno con la coraggiosa ed emozionante personale dedicata all’artista curda Zehra Doğan, e che conferma la consapevolezza con cui Brescia, assieme a Bergamo, assumerà nel 2023 il titolo di Capitale italiana della Cultura”.

“Il premio Nobel per la pace di quest’anno è stato assegnato alla giornalista filippina Maria Ressa e al reporter russo Dmitry Muratov “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura”. È la conferma più alta delle motivazioni che hanno spinto due anni fa il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei a condividere l’opportunità di avviare, nel contesto del Festival della Pace, un percorso volto a indagare il rapporto tra arte contemporanea e potere, tra creatività artistica, libertà di espressione e pace” dichiara Roberto Cammarata, Presidente del Consiglio del Comune di Brescia. “Un’opportunità straordinaria di riflessione e confronto, attraverso gli spunti offerti dal linguaggio artistico, su tematiche fondamentali come la tutela dei diritti umani, le nuove forme di dissidenza e di rivolta nonviolenta ai regimi illiberali e il rapporto tra verità e politica nel mondo della cosiddetta post-verità. È responsabilità di ogni istituzione democratica dare voce, spazio e riconoscimento a chi con coraggio utilizza gli strumenti a propria disposizione per denunciare la violazione di diritti fondamentali facendosi megafono di libertà, anche a costo di perdere la propria. Una responsabilità alla quale le nostre istituzioni hanno deciso di non sottrarsi”.

“Brescia ha scelto, nel contesto di un progetto di grande spessore e articolazione come il Festival della Pace, di spalancare a Badiucao le porte del principale museo cittadino, perché la sua opera potente, urgente e fondata sugli stilemi della cultura di massa, sa parlare alla società e in particolare ai giovani, che mai come in questo periodo ci dimostrano, con la loro forza e con la loro fragilità, di essere interlocutori meritevoli di tutta la nostra attenzione” dichiara il Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

La Cina non è vicina BADIUCAO – opere di un artista dissidente

Museo di Santa Giulia, via Musei 81, Brescia

ORARI: La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00

BIGLIETTI

Dal 13 al 28 novembre 2021: Ingresso gratuito in concomitanza con il Festival della Pace, con prenotazione bresciamusei.com

Dal 30 novembre 2021 al 13 febbraio 2022: € 5,00 (intero); € 4,00 (dai 14 ai 18 anni e sopra i 65 anni, studenti università e accademie, gruppi da 10 a 30 persone e convenzioni); € 3,00 (scuole, dai 6 ai 13 anni, gruppi di min. 10 studenti universitari); € 5,00 (scuole con attività didattica)

Per visite guidate e laboratori per gli adulti: biglietto d’ingresso ridotto + € 4 contributo per l’attività

CUP – Centro Unico Prenotazioni

Da lunedì a domenica, dalle ore 10.00 alle 16.00

Tel. +39 030 2977833 – 834

santagiulia@bresciamusei.com

www.vittorialatabrescia.it

www.bresciamusei.com

