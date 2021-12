Comunicato chiusure Milano Serravalle S.p.A.

INTEGRAZIONE

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 20:00 di Mercoledì 15 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 16 Dicembre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo Pero-Fiera (km 3+050) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A8 attraverso gli itinerari autostradali prestabiliti (Raccordo Fiera Milano).

