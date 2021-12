Dopo essersi aggiudicata, a luglio 2021, due milioni di euro (pari alla piantagione di 32.574 piante) per realizzare tutti e cinque i progetti di forestazione presentati nell’ambito del decreto del Ministero della Transizione ecologica che stanzia 30 milioni di euro per interventi di riforestazione urbana nel biennio 2020-2021, ora Città Metropolitana di Milano si è aggiudicata ulteriori finanziamenti del Ministero, nell’ambito dello stesso decreto, per la realizzazione di altri quattro progetti di forestazione.

Il secondo finanziamento ottenuto da Città Metropolitana di Milano è pari a 1.803.000 euro con i quali saranno messe a dimora 27.831 nuove piante, su una superficie di 15.70,24 ettari. Gli alberi saranno piantati nei comuni di Inveruno, Paderno Dugnano, Vizzolo Predabissi e Cerro al Lambro.

Nel comune di Inveruno il nuovo capitale naturale sarà ospitato in prossimità dei nuovi quartieri andando così a compensare gli interventi di edilizia residenziale; nel comune di Paderno Dugnano gli interventi di forestazione andranno a generare nuove aree verdi in un tessuto urbano già consolidato; nel Comune di Cerro al Lambro gli interventi verdi andranno a riqualificare le sponde del tratto meridionale del fiume Lambro.

Nel Comune di Vizzolo Predabissi saranno realizzate anche delle “aule natura” per attività di didattica dedicata alla forestazione e al cambiamento climatico.

Il bando del decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (del 9 ottobre 2020 dal titolo: “Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione” di cui all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141 – pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 11 novembre 2020) si pone i seguenti obiettivi:

a) tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi;

b) aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle

infrastrutture verdi a scala territoriale e del verde costruito;

c) migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

