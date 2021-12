Spazio Tertulliano: “Ritorno alla Fabbrica di Cioccolato”

Torna la divertente commedia gotica di Natale per tutta la famiglia, Ritorno alla fabbrica di cioccolato, regia di Giuseppe Scordio, con Gianfilippo Maria Falsina Lamberti, autore del testo che interpreterà il Fantasma di Willy W., Michelangiola Barbieri Torriani in Sophie Bucket e Gianfranco Ventrigliane IlSignor Baruffolo.

Sophie è cresciuta con i racconti che suo padre, Charlie, le ha sempre detto essere la vera storia di come lui, grazie ad un biglietto dorato, sia diventato il proprietario della più importante fabbrica di dolci del mondo.

Ora che Sophie è cresciuta, però, non crede più alle fiabe.

La Crisi ha investito anche la Fabbrica di Cioccolato, che nel frattempo Sophie ha ereditato dal padre.

Quest’anno però non ci sarà posto per lo spirito del Natale, ma piuttosto per quello del suo defunto e magico proprietario, pronto a tornare nel mondo dei vivi con le sue mirabolanti invenzioni per insegnare a modo proprio ad essere più “buoni”.

Produzione Spazio Tertulliano

Matinè ore 10,30

Pomeridiane ore 17

Prezzi dei biglietti

Bambini fino a 6 anni omaggio

Bambini dai 7 anni a 17 anni € 5

Adulti € 8

Per i maggiorenni è obbligatoria la tessera associativa di 1 €

biglietteria@spaziotertulliano.it

https://www.spaziotertulliano.it

