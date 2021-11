A quasi 3 anni di distanza dal disco di debutto “Different World”, che ad oggi ha accumulato più di 14 miliardi di stream, è uscito oggi “WORLD OF WALKER” (https://alanwalker.lnk.to/AlbumWorldOfWalker), il nuovo album del pluripremiato artista e produttore norvegese Alan Walker

L’album include brani dal sound tipico e distintivo di Alan Walker, con influenze pop, latine ed elettroniche che soddisfano i gusti di ogni ascoltatore. Nel disco, il producer è affiancato da artisti straordinari come Hans Zimmer, Ava Max, Sabrina Carpenter, Farruko, Salem Ilese e tanti altri.

Alan Walker ha chiesto ai suoi fan di caricare dei selfie sul suo sito web e di partecipare alla creazione della copertina ufficiale del disco. Più di 15 mila persone da oltre 150 Paesi hanno contribuito alla realizzazione della cover e ora fanno parte di un grande mosaico.

«Sono passati 3 anni dall’uscita di “Different World” e da allora ho avuto molto tempo per lavorare a nuova musica. Sono così entusiasta di pubblicare finalmente il mio nuovo disco “World Of Walker” – racconta Alan Walker – Ciò che è veramente speciale per me è la copertina, composta da migliaia di selfie dei miei fan da tutto il mondo. È finalmente arrivato il momento di iniziare a svelare il “World Of Walker”, la community che abbiamo creato insieme».

Questa la tracklist di “WORLD OF WALKER”:

1. Time – Alan Walker & Hans Zimmer – AW RMX

2. Man on the moon – Alan Walker & Benjamin Ingrosso

3. Alone pt. II – Alan Walker & Ava Max

4. Paradise – Alan Walker, K-391 & Boy In Space

5. Out of Love – Alan Walker & Au/Ra

6. Red Nexus Rising – Interlude – Alan Walker

7. Sorry – Alan Walker & Isàk

8. Fake A Smile – Alan Walker & Salem Ilese

9. On My Way – Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko

10. World We Used to Know – Alan Walker & Winona Oak

11. Drone Wars – Instrumental – Alan Walker

12. Heading Home – Alan Walker & Ruben

13. OK – Alan Walker & Jop

14. Hummel Gets the Rockets – Alan Walker & Hans Zimmer – AW RMX

15. Not You – Alan Walker & Emma Steinbakken

