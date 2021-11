Il primo dicembre ricorrono i 40 anni di lotta contro l’AIDS e quest’anno è stata ribadita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull’AIDS l’intenzione di debellare il virus entro il 2030.

Nel solo 2019, in Italia, più di 2500 persone hanno ricevuto una diagnosi di infezione da HIV, principalmente causata da rapporti sessuali non protetti. Mai come oggi, grazie ai progressi della medicina, possiamo finalmente prevenire e curare questo virus.

Ma non si deve mai abbassare la guardia e soprattutto non dimenticare che informazione e prevenzione si confermano due cardini fondamentali per affrontare qualsiasi virus, a qualsiasi età.

Anlaids Lombardia promuove da sempre la cultura della prevenzione su tutto il territorio regionale, sostiene il miglioramento dell’assistenza socio-sanitaria per le persone sieropositive, favorisce l’informazione e organizza progetti speciali a supporto della lotta all’HIV.

In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS l’Associazione organizza una giornata molto speciale, caratterizzata da una mostra fotografica di grande impatto visivo, “SE AMI LA LIBERTÀ, PROTEGGILA”: le immagini del fotografo Roberto Saletti, un artista versatile la cui produzione si concentra sulla fotografia in bianco e nero, saranno le protagoniste di un’installazione unica, resa possibile grazie al sostegno di Control, a bordo di un barcone sulle acque dell’Alzaia Naviglio Grande, a Milano.

Le foto dell’inusuale mostra galleggiante sono 12, sulla barca due immagini big size saranno visibili dalla terra ferma, e in mezzo a loro tutte le foto ruoteranno senza sosta su un grande ledwall: la loro brillantezza e luminosità saranno particolarmente evidenti al calare della sera e durante le due notti dell’installazione.

La mostra “SE AMI LA LIBERTÀ, PROTEGGILA” è parte della Campagna PrPEPARATI sostenuta da VIATRIS e CONTROL.

Sarà un’esposizione di 40 ore, quante gli anni dalla comparsa dell’HIV nel mondo, ricca di significati e di forme evocative che intendono sensibilizzare la società civile in un’ottica di inclusione sociale. Ogni opera, con intrecci di corpi in bianco e nero molto suggestivi, rappresenta la libertà di vivere la propria sessualità nella consapevolezza dell’importanza della prevenzione.

Lungo il percorso sui Navigli, per arrivare alla mostra galleggiante al civico 66 dell’Alzaia Naviglio Grande, Anlaids posizionerà diversi totem informativi che illustreranno i momenti significativi e i traguardi raggiunti dalla medicina nei 40 anni di storia dell’Aids, dall’arrivo del virus nel 1981 all’iconico bacio del professor Fernando Aiuti a Rosaria Iardino, dalla scoperta dei primi farmaci antiretrovirali agli ottimi risultati delle cure.

Durante le giornate del 30 novembre e dell’1 dicembre i medici e i volontari di Anlaids Lombardia saranno presenti con attività di sensibilizzazione e distribuiranno materiale sui temi della prevenzione in partnership con Control; e sul barcone, in entrambi in giorni dalle 17 alle 23, sarà possibile fare gratuitamente test HIV salivari con un risultato rapido in un quarto d’ora, alla presenza di specialisti e psicologi

https://www.anlaidsonlus.it

