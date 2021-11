Tra martedì 2 novembre e mercoledì 3 novembre, la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League sarà live su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire le 15 partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251 e Sky Sport 486).

Martedì alle 21 in campo la Juventus contro lo Zenit (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e l’Atalanta con il Manchester United (Sky Sport Action, Sky Sport 253 e Sky Sport 484). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Sheriff-Inter (Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

NOVITÀ TECNOLOGICHE – Tecnologie all’avanguardia per la partita tra Atalanta e Manchester United, che sarà la prima produzione di Sky in 4K HDR-HLG nativo: chi guarderà il match su Sky Q in 4K HDR potrà osservare più nitidamente i dettagli visivi, con immagini incredibilmente dettagliate e i colori più vivi e brillanti.

Inoltre, saranno presenti animazioni in Realtà Aumentata applicata direttamente sul terreno di gioco e sugli spalti e sarà anche impiegata una nuova tecnologia per rendere ancora più immersivi i replay in Superslomotion. E con un drone durante il pre e il post partita saranno suggestive le immagini panoramiche durante il riscaldamento e le fasi di preparazione al match.

Inoltre, Liverpool-Atletico Madrid, mercoledì alle 21, sarà disponibile sul canale Sky Sport 4K*.

E su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 18.45 potrà seguire Milan-Porto in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l’App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

STUDI – Appuntamento con Champions League Show, per introdurre e commentare le partite della terza giornata della fase a gironi.

In studio Anna Billò insieme alla grande squadra di allenatori e calciatori che hanno scritto la storia del calcio: da mister Fabio Capello a Alessandro Del Piero, in studio martedì, da Esteban Cambiasso, in studio mercoledì, ad Alessandro Costacurta, con gli interventi di Paolo Condò e gli spazi news curati da Mario Giunta.

* Sky Sport 4K è disponibile al canale 213 solo per i clienti Sky Q via satellite. Gli eventi in 4K HDR in programmazione sul canale inclusi in Sky Sport e/o Sky Calcio saranno accessibili ai clienti che, oltre a possedere uno Sky Q via satellite correttamente configurato per la visione in 4K, possiedano un TV che supporta il 4K, siano abbonati ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport e abbiano Sky HD o Sky Ultra HD.

