Piccola Orchestra Feelix : “Canzoni in jazz”

«Canzoni in jazz». È il titolo dello spettacolo della Piccola Orchestra Feelix protagonista domenica 21 novembre alle 20 al Teatro Comunale «Costantino Parravano» di Caserta.

L’evento fa parte della rassegna «Ripartiamo dal teatro», promossa dagli assessorati alla Cultura e ai Grandi Eventi del Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania (POC Campania 2014-2020), in programma fino al 30 novembre.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione 72 ore prima di ogni spettacolo su www.eventbrite.it. L’accesso agli eventi è consentito agli spettatori muniti di green pass e di mascherina.

In scaletta i brani jazz più belli di sempre, come Sophisticated Lady, Singsingsing, My Funny Valentine e quelli interpretati da Frank Sinatra. Sono semplicemente delle canzoni americane al pari di quelle del vastissimo repertorio della musica leggera italiana, ricco di capolavori perfetti per essere rielaborati con arrangiamento jazz.

E così, brani che hanno fatto la storia della canzone d’autore (Guarda che luna, Munasterio, La canzone di Marinella, Scrivimi, Senza fine) sono stati arrangiati per un combo orchestrale, ognuno in modo diverso per raccontare le diverse epoche del jazz.

Dal dixieland allo swing, al be bop.

