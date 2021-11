Formula 1: Hamilton vince in Qatar e accorcia su Verstappen

Formula 1: le Qualifiche

Riflettori accesi, semaforo verde e si parte in Qatar per le qualifiche di Formula 1, su una nuova pista, dove solitamente regna sovrana la Moto Gp.

Si danno battaglia già nel Q1 Mercedes e Red Bull, con Hamilton che si aggiudica il primo round.

A rischio Leclerc; il monegasco riesce però a superare questo ostacolo.

Buona prestazione di Sainz, quarto.

Stessa musica nel Q2, ma questa volta Charles non compie il miracolo e deve accontentarsi della tredicesima posizione.

Anche Perez non si qualifica per l’ultima sessione.

Nel Q3 Lewis vola e mette al sicuro la Pole Position.

Al suo fianco partirà Gasly seguito dall’immortale Alonso a causa delle penalità inflitte a Verstappen e Bottas per non aver rispettato il regime delle bandiere gialle.

Formula 1: la classifica delle Qualifiche

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Pierre Gasly (AlphaTauri)

3. Fernando Alonso (Alpine)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Valtteri Bottas (Mercedes) / 3 posizioni in griglia

7. Max Verstappen (Red Bull) / 5 posizioni in griglia

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Charles Leclerc (Ferrari)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

15. George Russell (Williams)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)

Formula 1: La Gara

Il sole saluta il Gran Premio del Qatar e infiamma il circuito di questa gara in notturna.

Strepitosa partenza di Hamilton, Alonso si ritrova in seconda posizione superando Gasly all’esterno, mentre un perfetto Verstappen è già quarto.

Super Max vola e in pochi giri, con due facili sorpassi, si mette già alle spalle del suo diretto avversario.

Le Ferrari stanno facendo invece davvero tantissima fatica, come accaduto per tutto il fine settimana.

Verstappen torna ai box, monta gomma bianca e rientra senza perdere posizioni con la pista tutta per sè.

La Mercedes marca a uomo la Red Bull e richiama Lewis: l’inglese esce così ancora in testa dopo la sua sosta.

Fantastica la gara di Alonso, lo spagnolo deve arrendersi solo alla superiorità della monoposto di Perez dopo un’accanita battaglia.

Al 37 giro foratura all’anteriore sinistra per Bottas, che finisce nella ghiaia e cerca di rientrare ai box su tre ruote!

Le gomme del finlandese sono state portate troppo al limite e la Mercedes rischia di perdere punti importanti nella classifica costruttori.

Le posizioni dei due titani restano invariate anche dopo la seconda sosta.

Hamilton taglia il traguardo per primo, guadagnando qualche punto mondiale su Verstappen, secondo.

Alonso, Norris e Perez lottano fino alla fine per il gradino più basso del podio, ma è l’highlander spagnolo ad avere la meglio!

Formula 1: il Podio

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Alonso

