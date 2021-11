Da venerdì 19 novembre, è disponibile in rotazione radiofonica, su tutti i digital store e in vinile “I don’t want you to leave”, il nuovo singolo dei Lovesick Duo.

‘I Don’t Want You To Leave’ è un brano natalizio accompagnato da un videoclip dove risuona l’allegria sincera di un gruppo di amici riuniti attorno ad un falò, atmosfere retrò e un pizzico di sogno americano che si uniscono all’universo del Natale, reso inconfondibile dall’eleganza stilistica dei Lovesick Duo, che dichiarano: «Nel videoclip non compare alcun albero di Natale, ma abbiamo lasciato che fosse il contesto creato a lasciarlo immaginare. Non sono gli addobbi o le luci frastornanti che creano l’atmosfera autentica ma il mood delle persone.»

Il singolo in formato vinile 45 giri, nel lato B conterrà un altro brano dal titolo “More Than Just One Kiss”. Un altro lavoro che va ad arricchire la nutrita discografia del duo bolognese che in pochi anni, con attitudine musicale legata al country, rock’n’roll e western swing anni ’40 e ’50, si è affermato tra i principali protagonisti legati al rilancio delle atmosfere vintage.

Video: https://youtu.be/bgxf5LHdGDc

https://open.spotify.com/track/0BpsjARrqoeLokG47Mh4dI?si=9fc79e63a2b14f3d