È online il video di “L’Amore arriva solo di Domenica”, il nuovo brano della cantante umbro-sarda Muriel attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming e in download (multilink: https://bfan.link/l-amore-arriva-solo-di-domenica).

Il video di “L’Amore arriva solo di Domenica” vede protagonisti la stessa Muriel, l’attore e cantante Mario Ermito e la cantautrice e attrice Roberta Faccani. Le vivaci immagini raccontano una relazione amorosa ostacolata dalla routine quotidiana.

«Dopo il periodo buio che abbiamo vissuto con la pandemia, con il mio team abbiamo voluto puntare sull’allegria, sulla vivacità e sui colori – racconta Muriel – Vi ricordate la canzone “Chi non lavora non fa l’amore” di Adriano Celentano e Claudia Mori? Oggi potremmo dire il contrario: “chi lavora non fa l’amore”. La società è cambiata, nell’era della frenesia e del consumismo ci allontaniamo inevitabilmente dal nostro partner. Tutto questo tran-tran impedisce quello che una volta era sacrosanto, cioè vivere la quotidianità in casa, che si vive anche sotto le coperte».

“L’amore Arriva Solo Di Domenica” si caratterizza per il suo sound pop allegro, reso ancora più coinvolgente grazie all’interpretazione di Muriel.

