Da oggi, giovedì 11 novembre, è in radio e disponibile su tutti gli store digitali “BUCHI NERI” (distribuito da Peer Music), il nuovo singolo di L’EDERA, al link cutt.ly/LTpXt01.

Scritto dai fratelli Alberto e Giancarlo Manco, prodotto da Simone Sproccati e registrato con la partecipazione di Emanuele Santona e Loris Giroletti, il brano racconta un momento di profonda riflessione vissuto in prima persona dal cantautore, in cui tira le somme come a chiudere un ciclo e prepararsi a un nuova fase, un viaggio che segnerà un’ulteriore evoluzione del progetto: “Ci pensi se stanotte crollasse il cielo?’ – commenta L’Edera – è l’incipit della canzone e il pretesto per un viaggio che inizia con la testa rivolta al cielo notturno e finisce col guardarsi dentro.”

Alberto Manco è un cantautore classe ’95, originario della provincia di Lecce. L’Edera viene usato come pseudonimo da Alberto a partire dal 2013, per delle demo di brani scritti insieme al fratello Giancarlo, registrate in cameretta e pubblicate su Youtube.

