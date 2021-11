“Libro verde sui danni d’organo” da Covid19

L’allarme degli specialisti sulla natura multisistemica della malattia nel lungo periodo

Al Palazzo Santa Chiara la presentazione del volume realizzato con il contributo di specialisti di diverse discipline che permette di mettere in luce i danni che il Covid-19 provoca su tutto l’organismo anche nel lungo termine

Covid: l’allarme degli specialisti sulla natura multisistemica della malattia nel lungo periodo spiegato nel “Libro verde sui danni d’organo”.

Il ruolo della politica per un’emergenza che diventa endemica

“La sindrome Long Covid […] colpisce la salute mentale e può avere conseguenze economiche significative per il singolo ma anche per le famiglie dei soggetti affetti e più in generale per la società. Recenti evidenze confermano l’interessamento anche della fascia pediatrica” evidenziano nella prefazione del libro il Prof. Giovanni Rezza e il Dott. Andrea Silenzi

Questi 20 mesi di pandemia ci hanno proposto una situazione in continua evoluzione. Tra nuove varianti del virus e successi della campagna vaccinale, gli scenari futuri sono ancora incerti. Ciò che si può rilevare con sicurezza sono alcune fotografie di determinate fasi, destinate a delineare alcuni aspetti essenziali della pandemia.

Proprio a uno di questi momenti si rivolge il “Libro verde sui danni d’organo”, che nel corso dell’inverno 2020-2021 ha raccolto analisi e testimonianze di specialisti di diverse discipline (Infettivologia, Dermatologia, Virologia, Pneumologia, Neurologia) per spiegare la natura multisistemica del Covid-19. Con questa raccolta di contributi si vuole offrire uno strumento per la definizione di linee guida nella gestione della patologia. Il libro è ispirato dalla Tavola Rotonda online di novembre 2020 “L’esperienza clinica italiana nell’emergenza Covid come fondamento di una documentazione di consenso istituzionale” ed è stato realizzato con il contributo non condizionante di Gilead Sciences.

