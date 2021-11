Sospensione temporanea servizi online di Gruppo Cap

Implementazione del nuovo data center nella nuova sede di via Rimini

Gruppo CAP, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, sospenderà temporaneamente tutti i suoi servizi online dalle ore 19.00 del 26 novembre e per la giornata successiva. L’accesso al sito Web www.gruppocap.it e all’app My CAP non sarà disponibile per tutto il tempo necessario ai lavori del nuovo data center che sarà installato nel nuovo headquarters di Romolo in corso di costruzione. Anche lo sportello di via Rimini rimarrà chiuso nella giornata di sabato.

Garantito il servizio di pronto intervento al numero 800 175 571 attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

