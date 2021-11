Dalla sinergia virtuosa tra un’azienda hi-tech lombarda e un team di medici spagnoli, la soluzione innovativa a una rara complicanza: la crescita di peli sulla cute trapiantata all’interno dell’esofago di un uomo operato di tumore. È il primo caso al mondo di epilazione dell’esofago con un laser dermatologico riadattato per un intervento chirurgico di singolare complessità.

Tecnologia e medicina che si incontrano per aprire nuove frontiere. La collaborazione tra l’Ospedale Universitario Basurto e la Clinica Dermitek di Bilbao con l’azienda varesina Quanta System (Gruppo El.En. SpA – Star ELN.MI) – leader mondiale nella ricerca e sviluppo di tecnologie laser per la chirurgia, la dermatologia, la medicina estetica e la conservazione di beni artistici e culturali – ha consentito di migliorare sensibilmente la qualità di vita, molto compromessa, di un paziente spagnolo di 62 anni con esofago trapiantato.

L’uomo, operato per un carcinoma alla faringe e sottoposto a innesto autologo per la ricostruzione del tratto che collega questa cavità all’esofago, presentava una rarissima complicanza: la crescita di una fitta peluria sulla superficie cutanea trapiantata, che gli impediva di deglutire e nutrirsi.

Il know-how trentennale sviluppato da Quanta ed El.En. nel campo della laseristica e l’intenso lavoro di squadra dei dermatologi e gastroenterlogi spagnoli con gli ingegneri ottici e biomedici dell’azienda italiana, che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro competenze, hanno consentito di realizzare un intervento chirurgico pionieristico. Per la prima volta al mondo, si è utilizzato in chirurgia un laser di norma impiegato in medicina estetica per l’epilazione, il laser ad Alessandrite Duetto MT Serie Evo, opportunamente modificato per poter essere inserito e operare all’interno dell’esofago.

I risultati sono stati molto incoraggianti e superiori alle aspettative, in termini di efficacia e sicurezza: oggi, a circa 2 mesi dalla prima seduta, la peluria si è notevolmente ridotta e il paziente è sensibilmente migliorato.

Nel corso dell’intervento in endoscopia, durato oltre 5 ore, con il paziente in sedazione profonda, sono stati emessi più di 900 impulsi laser per depilare la zona interessata. La tecnica impiegata ha permesso di agire sul pelo in modo localizzato, senza danneggiare l’esofago trapiantato, nonostante la ristrettezza dell’area dove occorreva intervenire.

