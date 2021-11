Guinness Sei Nazioni 2022, via alla prevendita per le gare dell’Italia

Biglietti per Inghilterra e Scozia dal 25 novembre su sport.ticketone

La Federazione Italiana Rugby informa che, a partire dalle ore 10 di giovedì 25 novembre, sono disponibili per l’acquisto online sul sito del vendor ufficiale TicketOne (sport.ticketone.it) i biglietti per gli incontri interni dell’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2022.

Prezzi compresi tra i 30€ ed i 90€ per assistere alle due partite che vedranno gli Azzurri di coach Crowley impegnati allo Stadio Olimpico di Roma domenica 13 febbraio contro l’Inghilterra nel secondo turno e sabato 12 marzo contro la Scozia nella quarta giornata.

Tariffe ridotte per i possessori della fidelity card AzzurroXV e per gli Under 18, con possibilità di assistere al Torneo a partire da 10€ per i più giovani tra gli appassionati sostenitori di Italrugby.

Guinness Sei Nazioni, i prezzi dei biglietti 2022 (Intero/Azzurro XV/U18)

Curve 30€/24/10€

Distinti 40€/32€/15€

Tribuna Tevere 60€/48€/30€

Tribuna Tevere TOP 80€/64€/40€

Tribuna Monte Mario 70€/56€/35€

Tribuna Monte Mario TOP 90€/72€/45€

