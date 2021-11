“La versione di Fiorella”- appuntamenti della terza settimana

Prende il via questa sera, 8 novembre, la terza settimana de “La Versione di Fiorella”, il nuovo programma di Fiorella Mannoia in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì su Rai3 alle 23:15.

Questa sera Fiorella ospiterà nel suo salotto televisivo l’attore EMILIO SOLFRIZZI, il giornalista e corrispondente da Washington ANTONIO DI BELLA, l’artista italiano di fama internazionale JORIT e la giovane cantautrice OLIVIA, protagonista della rubrica musicale del programma dedicata ai giovani talenti “la canzone sospesa”

Giovedi 11 novembre sarà la volta di MARIO TOZZI e EDOARDO BENNATO mentre a chiudere la settimana, venerdì 12 novembre, ci sarà CLAUDIO SANTAMARIA.

“La Versione di Fiorella” prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze.

Ne La versione di Fiorella le cose a volte si ribalteranno e così gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti: ritroveremo attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie.

Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

“La versione di Fiorella” è una produzione Rai3 e Friends&Partners.

https://www.fiorellamannoia.it

Altri articoli di Dietro la tv su Dietro La Notizia