Josè Mourinho: lo “Special One” fugge senza ritirare il Tapiro

E’ sbarcato a Roma per vincere e, dopo un inizio di stagione altalenante in campionato e qualche figuraccia in Europa, è arrivato il primo trofeo (rispedito al mittente) per Josè Mourinho: il Tapiro d’oro di Striscia la notizia.

Raggiunto nella capitale da Valerio Staffelli, l’attapirato allenatore della Roma ha scelto di non rilasciare commenti e dileguarsi in auto senza accogliere il premio. Scena già vista il 23 gennaio 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter (vedi servizio). Insomma, c’è a chi il Tapiro non va proprio giù e – come dimostra Mourinho – non lo ritira.

