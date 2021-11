“Sinusoide” (dischi soviet studio / believe) è il nuovo album di Elisa Erin Bonomo

In uscita il 19 novembre in formato cd, vinile e musicassetta

In programma le prime date del tour di presentazione

19 novembre MIRTO (ME) – LA DISPENSA – h. 21.00 20 novembre CAPO D’ORLANDO (ME) – MONDADORI POINT – h. 12.15

20 novembre RAGUSA – THE GLOBE – h. 21.30

21 novembre ENNA – AL KENISA – h. 21.30

24 novembre MILANO – GARAGE MOULINSKI *per la Milano Music Week

3 dicembre MARGHERA (VE) – ARGO 16 – Sinusoide Release Party – h. 22.00

“SINUSOIDE” è il nuovo album di ELISA ERIN BONOMO, in uscita il prossimo 19 novembre.

Si tratta del secondo disco della cantautrice e chitarrista veneziana, vincitrice del Premio della Critica al Premio Amnesty – Voci Per la Libertà 2017 con il brano “Scampo” contenuto nel suo fortunato disco d’esordio “Antifragile”.

Contemporaneamente all’uscita, partirà un tour di presentazione con una prima manciata di date in programma in Sicilia, a Milano e a Venezia, dove si terrà il release party ufficiale.

Ad anticipare la pubblicazione, inoltre, è disponibile da oggi su YouTube il video della live session in studio del brano “Altrove”.

Link al video di “Altrove” live session in studio: https://www.youtube.com/watch?v=QNfteU73ohM

La cantautrice, che ha all’attivo un’intensa attività live che l’ha portata anche a realizzare aperture per artisti come Nada, Daniele Silvestri, Diodato, torna con un nuovo lavoro che conferma la sua propensione per il concept album, medium privilegiato per esprimere la propria complessità.

“Sinusoide” è un disco “tao”, che la cantautrice ha pensato e diviso simbolicamente in due parti che racchiudono l’unicum della sua espressione artistica.

Registrato presso il No Shoes Recording Studio, prodotto insieme a Stefano Pivato, “Sinusoide” esprime l’esatto dualismo dell’essenza dell’artista, con un rock con venature dark-wave figlio del precedente “Antifragile” nella prima parte che approda alle atmosfere acustiche sconfinanti nella world music nella seconda parte.

