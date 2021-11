Agente speciale 117 al servizio della repubblica, al cinema

Arriva domani al cinema il terzo ed ultimo capitolo della saga francese di grandissimo successo, divenuta ormai un cult, AGENTE SPECIALE 117, creata da Jean Bruce e precedente i noti romanzi di Ian Fleming sull’agente 007.

AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – Allerta rossa in Africa nera sarà per la prima volta nei cinema italiani a partire dall’11 novembre, dopo aver chiuso l’ultima edizione del Festival di Cannes con grande successo di pubblico e critica. Terzo episodio della divertentissima trilogia, è diretto dall’acclamato regista Nicolas Bedos (La belle époque, Un amore sopra le righe) e dal Premio Oscar® Jean Dujardin nei panni dell’Agente Speciale 117, la migliore spia francese in servizio e l’unica capace di intraprendere una missione di spionaggio senza precedenti. AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – Allerta rossa in Africa nera, sontuosa produzione da 19 milioni di budget, vede al fianco di Dujardin Pierre Niney nel ruolo di una giovane spia, Fatouu N’Diaye e Natacha Lindinger.

Il tempo passa, ma non per l’Agente Speciale 117. Siamo nel 1981 e la (peggior) miglior spia di Francia deve sventare un nuovo complotto internazionale. Il palcoscenico della crisi è il Continente Nero e il Presidente della Repubblica non può che affidare a lui una missione in cui ogni parola deve essere pesata e ogni gesto ponderato. Per aiutarlo a portare a termine il compito gli viene affiancato un giovane e promettente collega, l’agente speciale 1001.

Sale consultabili al sito https://iwonderpictures.it/agente117/

