Il 10 dicembre esce “Tutti qui collezione 2021” di Claudio Baglioni, una raccolta con 45 indimenticabili successi di un grande artista della storia della musica italiana!

A distanza di 16 anni dal primo “Tutti Qui”, con i più celebri brani del cantautore dal 1967 al 2005, arriva ora la raccolta definitiva di tutti i grandi successi nella versione aggiornata e arricchita “Tutti qui collezione 2021” (Sony Music Legacy), disponibile in versione triplo CD e in due tripli vinili (“Tutti qui collezione 2021 Vol. 1”, in uscita il 10 dicembre, e “Tutti qui collezione 2021, Vol. 2” in uscita il 14 gennaio), impreziosita da un racconto fotografico inedito.

Sarà possibile acquistare in pre-order da ieri venerdì 19 novembre, questo straordinario racconto di una carriera costellata di capolavori che hanno segnato intere generazioni, al seguente link: https://smi.lnk.to/tuttiquibaglioni

Ovviamente, ci sono brani come “Questo piccolo grande amore”, “Strada facendo”, “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “E tu come stai”, “Cuore di aliante”, “Sabato pomeriggio”, ma questa imperdibile raccolta arriva fino a quelli estratti dal suo ultimo album di inediti “In questa storia che è la mia”: “Uomo di varie età”, “Mal d’amore”, “Io non sono lì” e “Dodici note”.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia