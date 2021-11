E’ incontenibile la felicità degli Eugenio in Via di Gioia dopo i 4 concerti sold out andati in scena a Torino, Bologna, Roma e Milano.

I primi live in Italia in piedi senza distanziamento.

Dopo il tutto esaurito dell’ultima data a Milano del 9 novembre la band con un sorriso enorme ha dichiarato: “Il pubblico è una parte fondamentale della nostra musica, siamo stati i primi a ripartire ed è sta una gioia immensa. Un’emozione incredibile tornare a suonare davanti a un pubblico vero dopo due anni. E’ stato un bagno di folla, un abbraccio totale”.

Dopo l’esperienza a Sanremo nel febbraio 2020 ed essersi aggiudicati il Premio della Critica Mia Martini tra le Nuove Proposte gli Eugenio in Via Di Gioia erano pronti a salire sui palchi dei super club a Torino, Bologna, Roma e Milano per quattro grandi concerti sold-out insieme ai loro fan. Ad una settimana dall’inizio del l’esplosione della pandemia aveva obbligato la band a rimandarli.

“È ufficiale: abbiamo suonato!

Sono stati mesi lunghi e faticosi, fino all’ultimo siamo stati incerti e titubanti, ma ce l’abbiamo fatta!

È davvero merito di un team di persone instancabili e preparate e grazie alla fiducia e al supporto del nostro pubblico siamo riusciti ad ottenere qualcosa che fino a qualche mese fa sembrava impossibile.

Tornare ad incontrarsi insieme per i nostri concerti, è stato il nostro chiodo fisso da quando sono stati rimandati a marzo 2020.

Sono state quattro feste incredibili insieme.

Ci auguriamo che possa essere un bel segnale, adesso non ha più senso attendere, serve tornare nei club a lavorare e rincontrarsi. Ci auguriamo che le Istituzioni facciano di tutto per sostenere e valorizzare questo settore, c’è ancora tanto lavoro da fare per dare risposte puntuali e vita ad una riforma che negli scorsi due anni è stata chiesta a gran voce.

Dobbiamo rifrequentare gli spazi di cultura e dare la possibilità a tutto il settore di lavorare a pieno regime e in sicurezza, abbiamo curato il corpo, ma adesso il nostro spirito ha bisogno di esplorare e cercare la bellezza”

Eugenio In Via Di Gioia

https://www.eugenioinviadigioia.it/

FB: https://www.facebook.com/EugenioInViaDiGioia

IG: https://www.instagram.com/eugenioinviadigioia/

YT: https://www.youtube.com/user/Eugenioinviadigioia

