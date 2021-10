The Weeknd, “Take My Breath” il brano più suonato

The Weeknd, “Take My Breath” continua a dominare la classifica radiofonica italiana. E’ il brano più suonato per la terza settimana consecutiva

Ascolta “Take My Breath”

Guarda il video ufficiale di “Take My Breath”

“Take My Breath”, il singolo del vincitore di tre Grammy Awards, The Weeknd, mantiene la posizione in vetta alla classifica radiofonica italiana per la terza settimana consecutiva.

“Take My Breath”, che continua ad essere stabile in Top40 della classifica Global Spotify, ha raggiunto ottimi risultati radiofonici anche nel resto del mondo: oltre che in Italia, da molte settimane è la canzone più ascoltata in Regno Unito, mentre in Germania, Francia, Messico e Danimarca è #3, #4 in Irlanda e in Top10 in Australia, Canada, Stati Uniti, Olanda, Norvegia e Svizzera.

Il brano, che anticipa l’uscita del prossimo album, è l’ennesima dimostrazione dell’abilità dell’artista di presentare un sound in costante evoluzione, che non si limita ad accompagnare un racconto ma diventa esso stesso il racconto.

Nel febbraio 2021, The Weeknd ha annunciato l’“After Hours Tour”, tournée mondiale che lo porterà nel 2022 in Italia solo per due imperdibili date a Milano presso il Mediolanum Forum, il 30 ottobre e il 1° novembre già dichiarato sold out.

