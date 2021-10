Si intitola “Superstiti” (distribuzione Artist First – https://giuliapenna.lnk.to/Superstiti) il nuovo singolo di Giulia Penna, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Come “Savana”, pubblicato quest’estate, anche “Superstiti” nasce dalla collaborazione con Leo Pari e Gianluigi Fazio. “Superstiti” rappresenta il secondo capitolo all’interno di un nuovo percorso artistico di Giulia Penna, che in questo brano sperimenta una suggestiva unione tra le sonorità pop ed echi elettronici anni ‘80.

Romana, ma milanese d’adozione, Giulia, oltre che un personaggio molto amato sul web, è un’artista indipendente che scrive e che canta le proprie canzoni e con i suoi precedenti singoli ha già raggiunto importanti risultati.

«“Superstiti” è un racconto malinconico di un amore lontano, di due persone che si fanno la guerra per poi tornare più uniti di prima. Amore e odio, indifferenza e mancanza, lontananza e attrazione. La mia voce sussurra questi sentimenti forti – racconta Giulia Penna – Sono molto felice di aver creato questo brano con Leo Pari e Gianluigi Fazio con i quali davvero mi sento capita e maturata».https://spoti.fi/3g3FDgH

Giulia Penna viene dalla periferia di Roma e ha sempre amato cantare. Per lei la musica ha rappresentato un modo magico per evadere da una realtà stretta e trovare un mondo in cui fosse possibile realizzare i suoi sogni. Inizia a partecipare a diversi concorsi musicali, e successivamente a pubblicare su Facebook cover riscritte e cantate in dialetto romano.

